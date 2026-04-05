巨人のライデル・マルティネス投手（２９）は５日、ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で２点リードの９回に登板。一打同点のピンチを招くも、要所を締めて今季初セーブをマークした。３―１で大勢からマウンドを引き継いだマルティネスは先頭・牧に中前打を許すと、宮崎の右越え適時二塁打を浴びて１点を失った。なおも二塁に同点のランナーを背負ったが、後続の蝦名を三球三振で仕留めリードを守り切った。試合後「とにかく試合に勝