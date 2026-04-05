ボートレース宮島の「広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ！！祭」は６日、準優勝戦を迎える。占部一真（３４＝福岡）は１Ｒ３コースから３着を確保。初日は６着だったが２日目から２、１、３着と巻き返して予選１５位で通過し、準優に進んだ。「乗りやすさがあるので納得。直線も普通で下がったりしてない。このままいきます」と?完調域?だ。当地では全国２４場の中で一番の勝率を残す。「自分の好きな形のペ