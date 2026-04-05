【モデルプレス＝2026/04/05】日向坂46が、5月20日に17枚目シングル「Kind of love」をリリースすることが決定。四期生・藤嶌果歩がセンターを務めることがわかった。【写真】日向坂46四期生＆五期生が密着◆日向坂46、新曲リリース・センターをライブで発表日向坂46の17thシングルが、2026年5月20日に発売することが発表された。新曲のタイトルは「Kind of love」。これは横浜スタジアムで行われた“7回目のひな誕祭”の2日目に発