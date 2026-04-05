女子プロゴルファーの臼井麗香（27）臼井蘭世（23）姉妹が5日、タレントの日、大阪市の京セラドーム大阪でファッションイベント「関西コレクション2026」に登場した。自身は3度目の参加だったが、「きょうが人生で一番緊張した。乗り切れてよかった」という初参加の妹のことが「大丈夫かな？と最後の最後まで心配で…」とハラハラしていた麗香。それでも服の好みが正反対という妹との珍しいおそろいコーデが実現したこともあり