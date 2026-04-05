日向坂46の17thシングル「Kind of love」が5月20日に発売すると5日、横浜スタジアムで行われた7周年ライブ「7回目のひな誕祭」の2日目公演アンコールで発表された。ダブルアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜メンバーの発表、そして観客の前で初パフォーマンスも行い、センターは四期生の「かほりん」こと藤嶌果歩（19）が務めることが明