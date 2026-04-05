PK shampooが、3rd EP『尊い偽星』を5月27日にリリースする。 （関連：Re:name「バンドを続けてきて良かった」10年でたどり着いた絶景雨の大阪城音楽堂で生まれたエモーショナルな一夜） 本情報は、本日4月5日に京都 KBSホールにて行われたPK shampoo主催イベント『FIRE WALL Vol.3』にて発表されたもの。本EPは新曲2曲と、昨年配信リリースされた「Bad Boys Blue」、ライブで人気の代表曲「天王