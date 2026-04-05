NELKEが、初のツーマンライブツアー『MERGE』（マージ）を10月より開催する。 （関連：【画像あり】『NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」』ライブ写真） 本ツアーは、これまで先輩バンドとの共演企画『GACHI』を開催してきたNELKEが、同世代でシーンをともに盛り上げていくアーティストと交わるツーマンイベントとして新たに立ち上げた企画。10月14日の大阪 BIGCAT