[4.5 J1百年構想リーグ第9節 FC東京 0-0(PK2-4) 町田 味スタ]わずかに届かなかったU-17W杯、壮絶な重圧と向き合った東京五輪--。育成年代から数々のPK戦にまつわる修羅場をくぐり抜けてきた男が、J1百年構想リーグのPK戦で明らかな異彩を放っている。FC町田ゼルビアのGK谷晃生は5日、0-0で90分間を終えた第9節・FC東京戦のPK戦で2本を阻止し、勝ち点2を手繰り寄せる立役者となった。PK戦の秘訣は「たまたま当たっている感じ」