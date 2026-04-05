5日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップの組み合わせが決まった。 レギュラーシーズンの上位8チームが進出するSVリーグ女子のチャンピオンシップ。5日に行われたレギュラーシーズン最終戦の結果、埼玉上尾メディックスが8位で進出することが決定し、全8チームが出そろった。 レギュラーシーズン優勝のNECレッドロケッツ川