大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の最終第22節が4日（土）と5日（日）に行われた。 前節を終え、22勝20敗で8位の埼玉上尾メディックスは6勝36敗で12位の岡山シーガルズとホームで対戦した。GAME1をフルセットの末、ものにした埼玉上尾。翌GAME2はセットカウント1-3で敗れたものの、他カードの結果を受けてレギュラーシーズン（RS）8位を確定させ、残り1枠のチャンピオンシップ（