アイドルグループ「SAY-LA」の星奈きょうかには、少し珍しい経歴がある。メンバーとしてステージに立つ一方で、所属事務所「I-GET」の正社員として衣装制作にも関わる。いわば“二刀流”のアイドルだ。その原点をたどると、意外にも「服づくり」が最初の夢だった。（「推し面」取材班）小学生の頃から手を動かして何かを作ることが好きだった。ぬいぐるみに着せる小さな服を作りながら、将来は洋服を作る仕事に就きたいと考え