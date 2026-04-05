日本人レスラーの“秘書役”を務める美人レスラーが、秘めたるポテンシャルを大開放。“脱いだらすごい”と言わんばかりの圧巻美ボディに多くの反響が寄せられている。【画像】美人秘書レスラー、“分厚い肉体美”見せつける全身ショットWWEスーパースターのキアナ・ジェームズが4日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた美ボディを見せつける挑発的な全身ショットを公開した。公開された写真では、鮮やかな赤のキャ