＜カンサイコレクション2026S／S＞◇5日◇京セラドーム大阪演歌歌手の小林幸子（72）が桜をモチーフにした衣装、扇形の髪飾りで降臨し、「千本桜」を披露した。今年になってからカンコレへのオファーを受諾し、あわてて衣装を発注。「間に合うかしらと思った」と心配もあったが、約3カ月をかけ前日にギリギリ完成した。「桜の咲くところはたくさんの人が集まって笑顔になるから」と衣装に込めた思いを明かした。“ラスボス”と呼