ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第１戦・マクール杯」は５日、準優勝戦が行われた。池田奈津美（３２＝福岡）は５号艇の１０Ｒ、いつも通りに前づけに動いて２コース進入。コンマ０７のトップスタートから１号艇・広中智紗衣をジカまくり。倉持莉々に展開を突かれて先行を許したが、２着を確保し優出を決めた。「今はフルダッシュ。エンジンがやっぱりいい。手前に寄せて出足に持ってきているけど、エンジンの分で伸び