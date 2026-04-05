Ｊ１ＦＣ東京のＭＦ佐藤龍之介（１９）が、６月の北中米Ｗ杯に向けて猛アピールを誓った。佐藤は５日の明治安田Ｊ１百年構想リーグ第９節のホーム町田戦で、普段の左サイドハーフではなくツートップの右サイドで先発。前半２４分にはペナルティーエリア手前からシュートを放つ場面もあった。しかし、両チームともにゴール前でチャンスを決め切れず。０―０でＰＫ戦に突入した。町田のキッカーは全員が成功した一方で、ＦＣ東