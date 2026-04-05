俳優でタレントの元ＳＭＡＰ・木村拓哉が、４日にＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と「ＴＩＴＡＮＬＩＶＥ３０周年記念公演」を振り返った。ライブは明石家さんまも参加した豪華ライブ。太田は、木村をライブに招待した。しかし「来てくれたはいいけど、始まる前に楽屋に来て、俺とさんまさんの稽古にずっとダメ出しをするという…」とチクり。これには木村も苦笑い。「僕のドラマで言っ