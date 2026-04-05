トラウマをバネに圧巻Ｖだ。ボディーコンテスト「ＡＰＦＤＩＡＭＯＮＤＣＵＰ」が５日、埼玉・坂戸市文化会館で開催され、成島空良（２７）がフィジークモデルで２冠を達成した。筋トレ歴５年の成島は他団体にも参戦しており、ＡＰＦは初出場。この日も抜群の仕上がりを披露し、フィジークモデルのファーストタイマーとニューカマーでそれぞれ優勝した。自身のアピールポイントについて「バランスですかね。ストレスなく