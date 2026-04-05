国際卓球連盟（ＩＴＴＦ）と世界卓球連盟（ＷＴＴ）は、世界選手権団体戦（５月２日開幕、英国・ロンドン）のプレゼンティングパートナーにＡＣＮグループが就任すると発表した。１９２６年に第１回大会がロンドンで開催され、ＩＴＴＦも設立。日本を代表する総合ビジネスソリューションコンサルティングを手がける同グループが、１００周年の節目の記念大会にパートナーとして参加することになった。日本は女子で世界ランク