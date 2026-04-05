◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手（３３）が起死回生の逆転３ランを放った。０―１の７回２死一、三塁で７回１失点と好投していた先発・井上の代打で出場。代打が告げられると、相手投手も２番手・伊勢に交代した。２球目で一塁走者の松本が盗塁で２死二、三塁とし、続く３球目だ。内角寄りの１４９キロ直球を振り抜くと、打球はＧ党が待つ右翼スタンドに飛び込んだ。打った