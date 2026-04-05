◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が今季初登板。１回２安打１失点で今季初セーブを記録した。３―１の９回に登板。先頭の牧に中前打を許したが、度会を左飛、佐野を右飛に抑えた。２死一塁で宮崎に右翼線へ適時二塁打を浴び１点を失ったが、続く蝦名を空振り三振に仕留め、試合を締めた。「とにかく試合に勝つこと、３連戦の勝ち越しだけを考えていた。変わらず