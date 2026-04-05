きちんと感をまといやすいジャケットも、デイリー使いするなら程よい抜け感を演出したいもの。オフィスコーデと差をつけて楽しみたいなら【無印良品】の「ショートジャケット」を取り入れるのがおすすめです。程よくラフで抜け感があり、羽織るだけで大人のカジュアルスタイルが完成しそう。コンパクトな丈感でバランスも取りやすく、ワイドパンツとも好相性です。 こなれ感漂う素材のショートジャケット