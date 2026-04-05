女性７人組アイドルグループ「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ」が５日、千葉・幕張メッセ国際展示場ホールでデビュー２周年公演「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ２ｎｄＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＬＩＶＥ『ＳＷＥＥＴＳＴＥＰ』」を開催した。初シングルの表題曲「ぱじゃまぱーてぃー」や先月２５日に発売し、ＳＮＳでバズり中の最新曲「ＳＷＥＥＴＳＴＥＰ」など全２６曲を披露。グループ最大規模の会場に集まった、２日間でのべ