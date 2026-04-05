◆スケートボード日本オープン（５日、アークタウン宇都宮）女子ストリート決勝が行われ、２０２４年パリ五輪銀メダルの赤間凛音（りず）が１５２・３３点で優勝。同金メダルの吉沢恋（ここ、ＡＣＴＳＢＳＴＯＲＥ）は１５１・２１点で２位に続き、伊藤美優は１４４・７２点で３位だった。４５秒間に自由に滑る「ラン」３本、一発技の「ベストトリック」３本のベストスコア計２本の合計得点で競う決勝。赤間はランで首位