２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが５日放送のフジテレビ系特番「千鳥の鬼レンチャン女子３００メートルサバイバル」（午後７時）に出演。「女子３００メートルサバイバルレンチャン」に挑んだ。出走前、「金メダルをとったりくりゅうペアのパワーがこの（体の）中に入ってます。宇宙一のパワーが自分の中に宿ってます。優勝する。オ〜！」