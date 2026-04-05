人気コスプレイヤーのえなこが2日、「KFC 次世代モデル店舗 相模原大野台店 オープニングセレモニー＆新商品『ちゅる～りぃ』発表会」に「1日店長」として登場した。 【写真】ケンタッキー風の衣装に身を包んだえなこストローを口にして超カワイイ えなこはKFC をイメージした特別衣装で登場し、「ケンタッキーをイメージし、赤と白色を使ってキュート