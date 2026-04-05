特別リーグも半分を終えたJ1百年構想リーグの第9節が4月4日、5日にかけて各地で行われた。鹿島アントラーズが水戸ホーリーホックに敗れ、WESTではヴィッセル神戸が首位にたった。今節で特別リーグは1巡目を終えた。EASTでは、水戸が鹿島をホームに迎えてJ1で初となる茨城ダービーになった。水戸が1点リードで試合終盤まで進んだが、鹿島がPKで意地の同点ゴール。それでも、水戸がPK戦で勝利して勝ち点2をゲットした。FC東京はF