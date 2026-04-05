フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、4日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。自身が週刊誌で撮影された際の、写真の金額の相場をゲストから知らされ、驚く場面があった。田中はゲストの「ドランクドラゴン」鈴木拓とトークを展開。田中が週刊誌に写真を撮られたというエピソードを語ると、鈴木は「こんなの3000円もしないんじゃない？」と言及。田中は「え、どういうこと？写真