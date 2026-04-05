なぜ？犬が女性好きな理由 声が高いから 犬は人間の言葉そのものを精緻に聞き取ることはできませんが、その代わりにさまざまなことから言葉の意味や人間の感情を読み取っています。その判断材料として大切なのが『声の高さ』。 犬は高い声にはポジティブな印象を、低い声にはネガティブな印象を抱くということがわかっています。褒めるときには高い声で、叱るときには低い声を心がけると良いと言われるのはこのためです。 女