犬語でわんこを諭す女の子の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破し、「可愛すぎる」「愛おしい…」「幸せに溢れている」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『2匹の犬がケンカをしている』と勘違いした女の子→まさかの『犬語』を使って仲裁】 みんなで家族旅行へ YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主