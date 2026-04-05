安全＆盗難防止機能が標準にトヨタは2026（令和8）年4月3日、「ランドクルーザー250」ガソリンエンジン車の一部改良モデルを発売しました。【セキュリティを超強化！】これが改良型「ランクル250」です（写真で見る）2024（令和6）年4月にデビューした「ランクル250」ことランドクルーザー250は、フラッグシップモデルの「ランドクルーザー300」の弟分に当たる本格SUVです。ランクル250には発表直後からオーダーが殺到し、長