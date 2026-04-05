犬が『ごめんね』と言っているサイン５選 犬が叱られたとき、「ごめんね」とサインを出していることがあります。ボディランゲージの意味を理解していないと、「怒っているのに伝わっていないのかな？」と飼い主側も真意を掴めず、さらに叱り続けてしまう原因になることも……。 ここでは、犬が「ごめんね」と言っているサインを解説します。 1.背中を丸めて上目遣いで見つめる 犬が「ごめんね」と言っているとき、その