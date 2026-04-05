東京空港交通は、羽田空港内のランプバスにトヨタ自動車製の燃料電池バス「SORA」を、4月3日から導入した。SORAは水素と酸素の化学反応で発電した電気を動力とするため、走行時に二酸化炭素を含む有害物質を一切排出せず、水のみを排出する。ディーゼル車と比べて圧倒的に静かな走行音も特徴で、空港内の騒音抑制にも貢献する。カーボンニュートラル社会実現に向けた取り組みの一環として導入した。安全面でも最新技術を採用してお