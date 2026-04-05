サッカーの聖地ウェンブリーで、日本代表がイングランド代表を破った。正直に言えば、こんな日が訪れるとは思ってもみなかった。親善試合とはいえ、舞台はウェンブリー。ホームのイングランドは主力を数人欠く布陣だったとはいえ、今夏のワールドカップ優勝候補に挙げられるチームである。スコアは１−０。しかし、その数字以上に日本が容易に、そしてあっさりとイングランドを退けた印象が残ったのは意外だった。もっとも、