春の風物詩「長崎ハタ揚げ大会」が5日開かれ、長崎市の唐八景公園での長い歴史に幕を下ろしました。 春風に乗ってぐんぐんとハタが舞い上がります。 長崎市の唐八景公園での開催は今回で最後となった「ハタ揚げ大会」。 天候に恵まれた5日は相手の糸を切り合い、勝敗を決める「ハタ合戦」も行われ、威勢の良い声が飛び交いました。 （長崎市内から） 「楽しい。（祖父母に）どうやって揚げるのかなど教えてもらっている」 多