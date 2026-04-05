長い冬が終わりを告げ、春の足音が聞こえ始めるこの時期は、旅の思い出もより鮮明に残ります。定番から隠れた名作まで、手渡した相手の笑顔が引き出せるような魅力的なラインナップに注目が集まりました。All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【9