小泉防衛相（右）と会話する高市首相＝3月共同通信の世論調査で、中東のホルムズ海峡へ自衛隊を派遣するために憲法を改正する必要性を聞いたところ「改正する必要はない」と答えたのは高年層（60代以上）で70.3％に上った。若年層（30代以下）59.7％、中年層（40〜50代）60.8％で、年代が上がるに伴い改憲を不要とする回答が増えた。「改正する必要がある」としたのは若年層34.8％、中年層35.2％、高年層22.8％。男女別では「