19年のNHK連続テレビ小説「スカーレット」、20年の「おちょやん」などに出演した俳優の森将栄（30）が5日、インスタグラムで芸能界から引退すると発表した。森は「私事で大変恐縮ではございますが、この度芸能活動を引退させて頂くことに致しました」と報告。「これまで20代のほとんどは芸能活動を通して、俳優業に限らず本当に数多くの貴重な経験をさせて頂き、その中で沢山のご縁や教えを賜って参りました。お仕事を通して出会い