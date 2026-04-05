【モデルプレス＝2026/04/05】「TOBE」から配信デビューした7人組男性グループ・CLASS SEVENが4月5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。【写真】TOBE人気グル「関コレ」ステージ直後の様子◆CLASS SEVEN「グループのファッションリーダーは？」に回答同ファッションショーにて、翌6日発売の新曲「心にキスをし