普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「踏襲」or「踏習」正しいのは？「襲」と「習」は紛らわしいですよね。いったい「踏襲」と「踏習」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして