おしゃれな業界で働いている人たちのお仕事バッグって、やっぱり気になるもの。そこで今回は、Ray世代の憧れブランドで活躍するプレスたちのリアルな「お仕事バッグ事情」をネホハホ♡ バッグ選びのこだわりから、毎日欠かせないスタメン小物まで、センスが光る愛用品をたっぷりお届けします！Rayブランドプレスのお仕事バッグをネホハホ♡女のコの憧れの職業、アパレルブランドのプレスさんのお仕事バッグを大調査！お