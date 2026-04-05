オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』でカップルが成立し話題を集めた倉澤俊＆谷村優真の「しゅんゆまカップル」が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。【写真】腕を組んでランウェイを歩いた谷村優真＆倉澤俊”しゅんゆま”2025年12月放送の「チェンマイ編」でカップルとなったしゅんゆま。腕を組んだラブラブな様子でランウェイを進