ホルムズ海峡が事実上封鎖される直前に通過し、東京湾の受け入れ施設に到着した大型原油タンカー＝3日（共同通信社ヘリから）共同通信社は4、5両日、全国電話世論調査を行った。米イスラエルがイランを攻撃する中東の情勢悪化が生活に与える影響について「懸念している」との回答は「ある程度」と合わせ計89.5％に上り、前回3月調査から4.1ポイント上昇した。ガソリン価格高騰を受け、抑制に向けた政府の補助金支給に関し「続け