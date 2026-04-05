放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」でダブル主人公を務める女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）が5日、栃木・ブレックスアリーナ宇都宮で行われたバスケットボールBリーグ宇都宮−京都のハーフタイムショーに登場した。舞台のひとつが栃木で、実際に撮影なども行った縁で実現。歓声を浴びながら登場し、見上は「すごい！選手たちはこの声を受けながらやっているんですね」と驚き、上坂も「熱気がすごくて、パワーをもらえまし