待望のガソリンモデルが登場！メルセデス・ベンツは2026年3月20日、欧州において新型「GLB」のハイブリッドモデルの受注を開始しました。2025年12月に6年ぶりにフルモデルチェンジし、2代目となる新型モデル（BEV版）が登場していましたが、それに続き、高効率なハイブリッドシステムを搭載した待望の内燃機関（ガソリンエンジン）モデルがラインナップに加わりました。【画像】超カッコイイ！ これが「トヨタ・ハリアー」サイ