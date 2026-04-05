大学を受験し、残念な結果に…そうなると「浪人して、もう1年頑張ろう」と子ども本人が希望する場合もあります。ただ親としては複雑な気持ちになるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『「子どもが浪人したい」と言い出したら、快くOKしますか？』子どもが浪人を希望したときに、子どもの背中を押してあげたい気持ちもあるでしょうが、実際には悩むのかもしれませんね。また浪人を許可するな