■アーチェリーアジア大会最終選考会（5日、江東区・夢の島公園アーチェリー場）9月に開催される第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）のアーチェリー日本代表最終選考会が行われ、リカーブ部門・男子は舟橋悠矢（22、日本特殊陶業）、青島鉄也（24、エディオン）、中西絢哉（26、シーアール物流）、女子は園田稚（23、デンソーソリューション）、朝久野奈波（23、日本建設）、大田楓子（20、近畿大学）が代表に内定した。選考会1