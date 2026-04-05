◇パ・リーグ西武1ー1楽天（2026年4月5日ベルーナD）西武先発・平良海馬がまたも快投を披露した。初回に先頭・中島の右前打から味方失策で1失点。しかし2回以降はわずか1安打しか許さず、8回で116球を投げて2安打1失点（自責0）。4連続を含む毎回の12三振を奪い「ツーシームがしっかりとインコースに入っているので、投球の幅が広がったと感じる」と自己分析した。3月29日のロッテ戦では5安打完封勝利。これで今季は