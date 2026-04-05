声優の福山潤が5日、都内で行われたアニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】殺せんせーカラーのイエローとブラックの衣装で登場した福山潤殺せんせー役の福山のほか、シリーズ構成・脚本の上江州誠氏、障子直登プロデューサーも参加した。エンディング後の10年後パートのアフレコには福山は参加せず。生徒たちだけで収録が行われたという。福山は「エンディ