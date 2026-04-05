巨人は育成の平山功太内野手（２２）と支配下契約を結んだと球団が５日発表した。独立リーグを経て、育成ドラフト７位で２０２４年に入団。３年目の今季はオープン戦５試合の出場で２本塁打を放つなどアピールした。背番号６９。年俸４２０万円（金額は推定）。