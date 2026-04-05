モデルでタレントの藤田ニコル（28）が4日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコイチ」（土曜後9・00）に出演。「ニコル」以外に候補に挙がっていた名前について明かした。「4月、おうちでゆっくりしてるころかなぁ」と語り出したニコル。第1子女児出産に向けて多くのものを事前収録していることを明かしつつ、「まだ4月はニコルンを感じとれると思います」と“予告”した。視聴者からの「名前は決まりましたか？」という質問に